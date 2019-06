OM eist deels voorwaardelijke celstraf voor ontucht 19-jarige Udenaar

De Udenaar verhaalde van een meisje dat ‘al rookte’, zich ‘ouder voordeed’ en juist hem verleidde die avond. De verdachte was op 11 november 2017 net 18 jaar, toen hij naar een huis in zijn woonplaats ging voor een soort feestje met een groep vrienden. Het was gezellig in de woning: hij dronk een paar biertjes en hing wat rond op de bank. De jongeman had hier ook intensief contact met het latere slachtoffer, een 13-jarige eersteklasser. Op haar initiatief, stelde de Udenaar. ,,We dansten met elkaar en zij schuurde tegen mij aan.” Het meisje gaf ook allerlei andere ‘hints’, beweerde de verdachte. Zelf had hij nog niet veel ervaring, gaf hij aan. ,,Het was mijn eerste keer.”

Tweetal belandt in een kamer

Aan het einde van avond belandde het tweetal op een kamer, boven in de woning. Daar was ook een andere jongen aanwezig, die de verdachte zou hebben opgejut. Hier vond de ontucht plaats. Na het seksueel contact vertelde de Udenaar tegen zijn vrienden dat ze moesten zeggen ‘dat er niets gebeurd was’. ,,Ik wilde niet dat mijn ouders het wisten”, zei hij in de rechtszaal.

Verschillende meisjes verklaarden later dat ze ‘bang waren’ voor de verdachte. Een getuige vertelde: ,,Hij pakt meisjes van achter bij het kruis en trekt ze dan op schoot.” Ze schilderden de Udenaar volgens rechtbankvoorzittter S. Hermans af ‘als een vervelend ventje’, dat meisjes ook op hun achterste sloeg. De Udenaar ontkende het. ,,Dat zijn allemaal vrienden van haar. Die zijn bij elkaar gaan zitten om te overleggen. Zij wilden mij zwart maken.” Hij vond het niet terecht dat er maar één van zijn vrienden was ondervraagd.

‘Heel ernstig feit’

Het Openbaar Ministerie wees op het leeftijdsverschil van vier jaar. Dat het slachtoffer misschien rookte of zich ouder kleedde ‘doet niet ter zake’. ,,Ik weet niet of ze heeft ‘staan schuren’. Zij zegt van niet.” Voor het bewijs maakte het ook niets ,,Het was een 13-jarig meisje, een brugpieper. En jij werkte al. De wet is er om haar te beschermen. En dit is gewoon een heel ernstig feit. Zij was gewoon te jong.”