OM eist in hoger beroep 20 jaar tegen Veghelse verdachte van Posbankmoord

DEN HAAG - Het OM eist in hoger beroep een gevangenisstraf van twintig jaar tegen Souris R. (47) uit Veghel voor zijn aandeel in de zogeheten Posbankmoord.

R. werd in maart 2018 samen met medeverdachte Frank S. (60) uit Boekel al door het gerechtshof in Arnhem veroordeeld tot achttien jaar cel, wegens de moord op Alex Wiegmink uit Drempt. ,,Een straf die geen recht doet aan deze zaak. Wiegmink werd zomaar uit het leven gegrepen. De straf moet recht doen aan de ontwrichting van de levens van de nabestaanden”, zo verklaarde de advocaat-generaal de hogere strafeis. Ook de brute houding van de verdachte tijdens het proces werkt volgens het OM strafverhogend.

Betrouwbaarheid

De Hoge Raad bepaalde dat de zaak over moest. Het gerechtshof in Den Haag moet nu beoordelen hoe betrouwbaar de aanvankelijke bekentenis van R. is geweest. Undercoveragenten ontlokten hem een bekentenis door zich voor te doen als drugshandelaren. Ze beloofden hem een drugsdeal die alleen door kon gaan als hij de moord zou bekennen, zodat ze hem konden helpen. R. bekende, maar hij zei later tijdens de rechtszaak dat dat grootspraak was.

Tijdens de vorige beroepszaak eiste het OM tegen beiden zestien jaar cel, wegens gekwalificeerde doodslag. Het hof in Arnhem achtte moord bewezen en legde daarom een hogere straf op. De huidige strafeis is weer gebaseerd op gekwalificeerde doodslag. In de visie van de advocaat-generaal werd Wiegmink doodgeschoten om zijn auto te kunnen stelen.

Misleiding

De Hoge Raad wil weten of de undercoveragenten niet teveel druk op R. hebben uitgeoefend. Volgens het OM is daar geen sprake van. De sfeer tijdens de gesprekken was niet gespannen, zou volgens het OM blijken uit opnames. Dat R. een groot geldbedrag van 75.000 euro is voorgespiegeld, is volgens de aanklager niet aannemelijk. R. kreeg per dag betaald voor zijn klusjes.

R. is tijdens het undercovertraject in 2016 misleid, erkent het OM. “Hij is meegegaan in het verhaal en gaf openheid van zaken.” Maar de undercoveragenten bemoeiden zich volgens het OM niet met de inhoud van de bekentenis. Als hij niet zou bekennen zou dat ook geen negatieve consequenties voor hem hebben, stelt de advocaat-generaal.

Volgens het OM kan R. ook zonder bekentenis worden veroordeeld omdat er meer bewijsmateriaal ligt, waaronder DNA-sporen van R. op een achtergelaten muts op de plaats van het misdrijf. “Ik heb strikt genomen zijn bekentenis niet nodig”, aldus de advocaat-generaal.

Woensdagmiddag komt de verdediging aan het woord.