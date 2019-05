OM eist langere proeftijd voor veroordeelde stalking Uden

OM eist taakstraf­fen van 160 uur voor relschop­pers azc Heesch

15:49 DEN BOSCH/HEESCH - Vier mannen die na een demonstratie tegen de vestiging van een azc in Heesch vuurwerk en stenen gooiden naar de politie hoorden woensdag 160 uur taakstraf tegen zich eisen voor de rechtbank in Den Bosch. ,,Was deze zaak tijdig behandeld, dan had ik niet geaarzeld gevangenisstraffen te eisen", stelde de officier van justitie.