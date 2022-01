OM laat zaak vallen tegen trawant dodelijke schutter Uden

‘Drugsbaron’ Geffen ook vervolgd voor rol bij dodelijke schietpar­tij Uden

DEN BOSCH/GEFFEN/UDEN - In versleutelde berichten aan klanten pochte Armen P. over vele kilo’s aan xtc en amfetamine die hij desgewenst kon leveren. Toen de politie in september zijn huis in Geffen binnenviel, werd van beide stoffen minder dan een kilo gevonden. Die inval gebeurde na een dodelijke schietpartij in Uden. P. zou de schutter hebben geholpen bij diens vlucht.

