OM onderzoekt psychologe na zelfmoord Udens meisje Ximena, ouders beschuldigen haar van ‘dood door schuld’

‘De nieuwe badlift was er wel, maar níet voor mij’

11:43 UDEN - Fijn hoor die nieuwe badlift in zwembad Drie Essen. Maar toen ALS-patiënt Tiny Romviel uit Boekel vorige week in het zwembad kwam voor zijn wekelijkse uurtje medisch zwemmen, kreeg hij doodleuk te horen dat de lift er wel was, maar niet voor hém.