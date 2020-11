OM wil doodslagpleger Mario van E. terug de cel in

Het was zijn eerste nachtelijke verlof. Van E. woonde in augustus van dit jaar in de ‘De Woenselse Poort’. Een verblijf in deze Eindhovense kliniek was een speciale conditie bij zijn ‘voorwaardelijke invrijheidsstelling’. Hij had net 8 jaren in de gevangenis gezeten voor het doden van Elsa Tisseur (35), wiens lichaam in december 2010 werd aangetroffen in de bossen bij Wijbosch.