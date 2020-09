OM wil vuurwerkimporteurs Cafferata na twaalf jaar (!) nog steeds achter tralies

Strijd om vermeende miljoenen Cafferata duurt voort

6 maart SINT-MICHIELSGESTEL/UDEN - Het is inmiddels meer dan acht jaar geleden dat politie en justitie een inval deden bij vuurwerkhandel Cafferata in Uden en Nistelrode. En nog is het einde van de strafzaak tegen de 'criminele organisatie' niet in zicht.