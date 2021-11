Omnipark Erp hoopt op bijdrage uit Brussel

ERP - Europarlementariër Tom Berendsen (CDA) was maandag te gast in gemeenschapshuis Ter Aa in Erp. Daar werd het Omnipark gepromoot, in de hoop op een financiële prikkel uit Brussel.

Het Omnipark in Erp gáát er komen, daarvan zijn alle partijen overtuigd, maar wanneer precies hangt af van de financiën en de politieke wil. Want het project rond het Erpse sportpark, dat door het college van Meierijstad even in de ijskast is gezet, gaat zo'n 20 miljoen euro kosten. Graag grepen Omnipark-voorzitter Jan de Vocht en tennisclubvoorzitter Yvette Bloemen deze maandag de kans om de plannen in Brussel te promoten. Europarlementariër Tom Berendsen (CDA) was voor een werkbezoek in Brabant, om projecten te bekijken die te maken hebben met leefbaarheid van de kleine kernen. En dat is nu precies waar het bij het Omnipark om draait.

Wat is het Omnipark

Omnipark De Brug gaat verder dan het gezamenlijk gebruik van een sportpark door de clubs RKVV Erp, de Korfrakkers, en tennisclub Hertog Jan. Het draait uiteindelijk om het verbeteren van de leefbaarheid in het dorp. De clubs delen in het plan gebouwen en vrijwilligers, maar het is ook een plek voor dorpsevenementen en festivals, waar kinderen en ouderen activiteiten hebben. ,,Biljartende ouderen zien er hun kleinkinderen voetballen", schetst Bloemen. Alle neuzen in het dorp staan inmiddels dezelfde kant op en het waterschap doet mee om het sportgebied, waar de Aa dwars doorheen stroomt, te gebruiken als waterbuffer.

Volledig scherm Tom Berendsen is namens het CDA lid van het Europees Parlement. © EP Als er niets gebeurt, houden de afzonderlijke clubs het moeilijk vol, onder meer door een gebrek aan vrijwilligers. Het project is al in 2015 gestart en wacht zeven jaar later nog op uitvoering. Dit voorjaar stelde het college de beslissing uit tot na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. ,,Wij zijn een van de dertien kernen van Meierijstad, het wordt altijd afwogen tegen wat er in andere dorpen nog moet gebeuren", zegt Jan de Vocht.

Nieuwe subsidies

In Brussel komen er nieuwe subsidiemogelijkheden aan, waaronder fondsen die leefbaarheidsprojecten ondersteunen. Berendsen is daarom benieuwd naar projecten die steun nodig hebben. ,,Maar het is niet zo dat Brussel gaat bepalen wat goed is voor Erp. Europees geld wordt beschikbaar gesteld aan Nederland en dat kan dan lokaal, bijvoorbeeld via de provincie, ingevuld worden. Zorg dat de kaders goed zijn", adviseert hij.

Hij ziet dat er steeds meer burgerinitiatieven ontstaan, dat steeds meer dorpsgemeenschappen zélf plannen oppakken, en dat de overheid niet leidend is, maar faciliterend. ,,Dat is een cultuurverandering en het is belangrijk dat dit soort initiatieven gehoord worden.”