Omnipark Erp houdt toch moed erin, ‘Het park komt er, al is het later dan we dachten’

Wim Eijkemans stoot twee Plus-supermark­ten af, Botermarkt wordt verbouwd

29 maart UDEN/SCHIJNDEL - Ondernemer Wim Eijkemans gaat zich volledig richten op zijn Plus supermarkt aan de Botermarkt in Uden. Zijn Plus supermarkt in Schijndel heeft hij verkocht en zijn andere Plus op Uden-Zuid is sinds zondag overgedragen aan zijn dochter Elise Eijkemans die de zaak met haar man Raymond gaat runnen.