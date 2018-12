‘Omruilen grote afvalcontainer naar kleinere moet gratis zijn’

SINT-OEDENRODE - Er is een reële kans dat omruilen grotere container voor restafval naar een kleinere in Meierijstad toch gratis wordt.

Hoe kan het dat je als gemeente enorm je best doet om mensen hun afval beter te laten scheiden, maar ondertussen voor het omruilen van een grote container naar een kleinere geld vraagt? Die vraag leefde dinsdagavond sterk tijdens de commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering tijdens de behandeling van de nieuwe afvalstoffenverordening van de gemeente Meierijstad. Volgende week stemt de raad over die verordening.

Goed werk

Vanaf 1 januari krijgen inwoners van Meierijstad een flinke financiële prikkel om hun afval beter te scheiden. Wie zijn afval goed scheidt, betaalt een stuk minder dan de buurman die er met de pet naar gooit. De meeste partijen waren gisteren positief over die voorgestelde afvalstoffenverordening en gaven aan dat het college goed werk heeft geleverd. Maar er was ook kritiek en die richtte zich vooral op het omruilen van een grote naar een kleine container voor restafval. Dat gaat mensen 25 euro kosten, zo is het voorstel.

In het kort de nieuwe verordening: vanaf 1 januari wordt restafval in Meierijstad eens per vier weken opgehaald. Gft en plastic ophalen zijn gratis, restafval aanbieden kost geld. Inwoners betalen straks en basistarief en daarnáást betalen ze per container restafval die ze aan de weg zetten. En daarbij maakt het uit of ze een grote of een kleine container hebben. Een grote kost per keer zo'n 15 euro, een kleinere container ongeveer de helft.

Straf voor goed gedrag

Het is voor mensen die goed gaan scheiden dus aantrekkelijk om hun grote container om te ruilen voor een kleinere. Alléén: dat omruilen kost 25 euro, zo is het voorstel. En dat, zo stelden onder andere Hart voor Schijndel, het CDA , de PvdA, SP en Team Meierijstad, is toch eigenlijk wel héél vreemd. Je wordt dan namelijk gestraft voor goed gedrag. En dus stelden ze voor om dat omruilen van groot naar klein gratis te laten zijn. Wethouder Harry van Rooijen reageerde afhoudend. Hij waarschuwde voor de financiële consequenties mocht blijken dat dan opeens heel veel mensen hun container van groot naar klein willen omruilen. ,,Ik vind het een sympathiek idee, maar laten we nu eerst de eerste drie maanden van 2019 afwachten en kijken hoe het gaat.”