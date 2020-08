Omschakelen van melkveehouder naar natuurinclusief landbouwer doe je niet zomaar even: ‘Kwestie van lange adem’

Zowel Johan Pennings in Heeswijk-Dinther als Martien van Asseldonk in Veghel constateert dat je als boer steeds meer moet doen voor steeds minder geld en dat de regelgeving veel te ingewikkeld is geworden. Beiden zijn niet het type dat met de trekker de straat opgaat, maar ze snappen de frustraties wel.

Waar Van Asseldonk twintig jaar geleden al omschakelde van melkveehouderij naar een zorgboerderij en daar later natuurbegrazing aan toevoegde, stopte Pennings in 2017 met zijn melkveebedrijf. Hij zocht zijn heil in natuurinclusieve landbouw in combinatie met agrarisch natuurbeheer. De twee vonden elkaar in het brandrode rund.

Gras langs de oevers kort houden

Van Asseldonk kocht in 2010 zijn eerste brandrode koe. Voor erbij, als hobby. Toen waterschap Aa en Maas zo'n zes jaar geleden aan hem vroeg of hij voor natuurbegrazing langs de Aa kon zorgen, vlakbij zijn boerderij aan 't Ham, ging hij serieus met de brandrode runderen aan de slag. Hij heeft nu in totaal 260 dieren van dat oud-Hollandse ras: koeien, jongvee, kalfjes en stieren.

De koeien zijn van april tot november buiten en houden het gras langs de oevers kort. Van augustus tot januari loopt de stier erbij, bevruchting komt op natuurlijke wijze tot stand. De kalveren komen in april in de wei ter wereld en blijven bij de moeder. Zo'n 35 à 40 stiertjes gaan als ze een halfjaar oud zijn naar de boerderij van Johan Pennings aan de Meerstraat in Heeswijk-Dinther. Hij fokt ze op tot ze twee jaar zijn en klaar voor de slacht.

Helemaal stoppen met dieren? Nee

Pennings is in 2017 begonnen met natuurinclusieve landbouw, hij deed toen al een paar jaar aan agrarisch natuurbeheer. Hij had 150 koeien, jongvee en vleeskalveren maar moest keuzes maken en vroeg zich af: is dit de weg die we willen gaan? ,,Investeer ik in een robot voor het melken? Ik zag het niet zitten. Maar boer zijn is niet je beroep, het is een manier van leven.'' Helemaal stoppen met dieren wilde hij dus niet.

Hij zette hoog in op het agrarisch natuurbeheer. Met zes boeren, buren in het gebied, anders zou het geen effect hebben, want er is oppervlak nodig. Ze nemen zaaipakketten af met verschillende mengsels. Bij sommige pakketten moet je maaien, bij andere juist niet. Sommige planten zijn eenjarig, andere bevatten zaden die het ene jaar opkomen en zaden die pas het jaar erop ontkiemen.

Over agrarisch natuurbeheer -Voor agrarisch natuurbeheer maakt de overheid geen afspraken meer met individuele grondbezitters, maar met agrarische streekcollectieven. Deze zijn verantwoordelijk voor contracten voor agrarisch natuur-, landschaps- en waterbeheer. -Het Agrarisch Natuurbeheer (ANB) Oost-Brabant is opgericht door milieucoöperatie Pion en zes agrarische natuurverenigingen, waaronder de Maashorstboeren en d’n Beerse Overlaet (die het plas-drasgebied bij Maren-Kessel beheert). -Boeren waren aanvankelijk zeer gereserveerd, maar inmiddels is er een wachtlijst. Een van de doelen van ANB is agrarisch natuurbeheer onder de aandacht brengen en het resultaat ervan op de biodiversiteit meten. -Johan Pennings en Martien van Asseldonk kwamen met elkaar in contact toen ze de cursus ‘Het Brand-rode rund als grote grazer in en rond natuurgebieden’ volgden. Deze cursus is speciaal bedoeld voor boeren die natuurinclusief willen leren boeren. -Pennings was de eerste boer in Brabant die vorig jaar een goedgekeurd omschakelplan in kon dienen bij de provincie. Voorwaarde is dat de boer maatregelen neemt om bodem- en waterkwaliteit, landschappelijke waarde en biodiversiteit te vergroten.

Dierenliefhebbers enthousiast

De mengsels zorgen voor toename van de biodiversiteit. ,,Een imker in de buurt is heel blij, we zien hier veel meer bijen en hommels. Ook de weidevogelvereniging is enthousiast, want de patrijs en de veldleeuwerik zijn terug.'' De provincie geeft er subsidie voor. Een contract loopt zes jaar en zij kan dat, afhankelijk van het effect, verlengen.

Pennings verbouwt ook luzerne. Dat zit in het pakket 'vogelakker', waarbij 75 procent van het perceel bestaat uit luzerne en 25 uit een speciaal bloemenmengsel in stroken van 12 meter tussen het gewas. Het bloemenmengsel blijft het hele jaar staan. De luzerne dient, net als kruidenrijk gras, als voedsel voor de brandrode stieren.

Kwestie van lange adem

Hij kan rondkomen van natuurinclusief landbouwen in combinatie met het gesubsidieerde agrarisch natuurbeheer. Maar het omschakelen van melkveehouder naar natuurinclusief landbouwer doe je niet zomaar even, zegt Pennings. ,,Het is een kwestie van lange adem. Het klopt niet allemaal in een jaar tijd.''

Zijn stieren gaan naar een slachter in Dinther. Slager Pennings in Veghel, een aantal restaurants, Streekwinkel Boszicht in Heeswijk-Dinther en binnenkort ook Siebe's kaas in Erp verkopen het vlees. Een kleine, lokale keten dus.

Dagbesteding voor cliënten zorgboerderij

Van Asseldonk kan bestaan van zijn zorgboerderij, maar wil de natuurbegrazing niet meer missen. ,,Ik heb toch het een nodig om het ander goed te laten draaien.'' Met de begrazing, waarvoor hij een beheersvergoeding krijgt van het waterschap, heeft hij een dagbesteding voor de vijf cliënten van de zorgboerderij. ,,En het is gewoon mooi en leuk om te doen.''

