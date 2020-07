Omstanders staan ernstig gewonde motorrijder bij na botsing met auto in Zijtaart

Ina Adema wordt nieuwe commissa­ris van de Koning in Brabant

18:20 DEN BOSCH - Ina Adema volgt Wim van de Donk op als commissaris van de Koning in Brabant. Het is voor het eerst dat de provincie kiest voor een VVD’er. De 52-jarige Adema is onder meer oud-burgemeester van Veghel, geboorteplaats van Van de Donk.