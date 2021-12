Omstreden drempels Veghel zijn weer aangepast; 'Jammer voor de buurt, maar fijner voor automobilist’

De drempels bleken direct na de aanleg deze zomer veel te steil. Wie iets harder dan 30 kilometer per uur reed klapte al met de bumper op de grond. Het regende klachten bij de gemeente. Aannemer Van de Beeten paste de twee drempels wat aan. ,,Ze waren te hoog voor de ronding van de weg. We hebben daarop geprobeerd om zo snel mogelijk met zo weinig mogelijk middelen de drempel in het midden wat af te vlakken", zegt uitvoerder Johan Verkuijlen van Van de Beeten.

Het bleek slechts een ‘noodverbandje’. Hoewel veel buurtbewoners er blij mee waren dat het verkeer op de best drukke weg echt op de rem moest, bleven de klachten van automobilisten binnenkomen. ,,Daarom hebben we in overleg met de gemeente besloten om de drempels nog een keer aan te passen, over de hele lengte van de verhoging.” Dat gebeurde afgelopen week. Nu voldoen ze volgens hem helemaal aan de norm. ,,Beter voor automobilisten en prettig voor de gemeente, die dan niet meer in afwachting is van klachten", zegt Verkuijlen. ,,Wel jammer voor de buurtbewoners die blij waren met het langzame verkeer.”