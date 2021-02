Omwonenden megastal Heijderhoeve willen Graspeel nu al ontvluchten: ‘Wie wil hier nog wonen?’

ZEELAND - De eerste varkens, biggen nog maar, zijn twee weken geleden gearriveerd in megastal de Heijderhoeve aan de Schuifelenberg langs de Peelweg in Zeeland. En dat is te ruiken. De omwonenden van de Graspeel hebben de eerste klachten neergelegd bij de Omgevingsdienst. Sommigen overwegen zelfs al te verhuizen.

Helma van der Heijden, samen met haar man Robert eigenaar van de Heijderhoeve (uiteindelijk het ‘huis’ voor 17.000 varkens), zegt niet te weten hoeveel biggen er nu al zitten. En volgens haar valt het met de stank reuze mee. ,,Ik ben er zondag nog geweest met bezoek. Toen heb ik niks aparts geroken. Maar die luchtwasser werkt op bacterieën. Die is nog aan het opstarten. Het duurt wel een paar maanden voordat die goed werkt.”

Precies tien meldingen

Quote Wij zijn zelf ook boer geweest en we gunnen iedereen zijn bedrijf. Maar dit is gewoon industrie Volgens de woordvoerster van de Omgevingsdienst waren er bij haar dienst tot 2 februari precies tien meldingen binnengekomen. ,,Wij gaan samen met de gemeente een controle inplannen. Dan weten we ook hoeveel biggen er zitten.” Volgens haar zijn de stallen uitgerust met een ‘gecombineerd luchtwassersysteem met 85 procent ammoniak emissiereductie’.

Volledig scherm De megastallen van de Heijderhoeve staan op 210 meter van de geluidsstudio van Lex van Coevorden © Kees Backx

Lex van Coevorden woont het dichtst van allemaal bij de megastal: precies 210 meter heeft hij uitgerekend. ,,Ik heb al naar een ander huis gekeken. Maar ik zit er eigenlijk niet op te wachten om hier weg te gaan. Ik heb het hier prima voor elkaar. Ik heb hier een geluidsstudio. Wil ik dat in een ander huis, dan is dat niet te betalen”.

Van Coevorden woont er al 25 jaar. ,,Vroeger zat hiernaast ook een varkensboer, maar die rook je maar een keer of drie per jaar. En dat je iéts ruikt, is normaal. Maar dít is ongelofelijk.” Hij vertelt dat hij vorige week een avond weg was geweest. ,,Toen ik bij terugkomst in de tuin kwam, leek het of ik midden in een varkensstal stond.”

De wind was gedraaid

,,Ik had dit niet verwacht. Ik ben niet zo van het klagen, maar nu heb ik afgelopen week al vier keer bij de ODBN geklaagd en twee keer bij de gemeente. De ODBN is ook al hier geweest. Maar die roken niks. Toevallig was die dag de wind gedraaid.”

Bea Meggelaars en haar man Willy denken er precies zo over. Zij wonen aan de andere kant van de Peelweg, ook op een steenworp afstand van het bedrijf. ,,Ik zie tegen de zomer op. Straks kunnen we niet meer buiten zitten of de was laten drogen. En dit is nog maar het begin. Er zijn pas twee van de vier stallen in gebruik genomen. En dit zijn nog maar biggen. Je ruikt dag en nacht een penetrante chemische geur van de luchtwassers. Wij zijn zelf ook boer geweest en we gunnen iedereen zijn bedrijf. Maar dit is gewoon industrie.”

Ze gaan straks de WOZ-waarde van hun huis aanvechten. ,,Want dit is echt te gek. Wie wil hier nog wonen?” Willy: ,,Ik héb het al aan mijn longen. Dit kan echt niet. Ik ga straks de boel maar verkopen.”

Ruim elf rijen varkens van 1,5 kilometer

Henk Cuppen, ooit een van de grondleggers van actiegroep Groen Graspeel, leeft mee met zijn voormalige buurtgenoten. Hij ís al verhuisd en woont sinds enkele maanden in Langenboom. Hij schildert met een eenvoudig rekensommetje hoeveel 17.000 dieren zijn. ,,Als je ervan uitgaat dat een gemiddeld mestvarken een meter lang is, dan heb je bij 17.000 varkens dus 17.000 meter ofwel 17 kilometer aan varkens. En als je bedenkt dat de kerk van Langenboom hemelsbreed anderhalve kilometer van de Peelweg ligt, dan heb je dus ruim elf rijen naast elkaar. Ongelooflijk.”