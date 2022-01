‘Onbesproken dorp’ heeft na vijf jaar Meierijstad wel degelijk wensen: ‘Wat huizen erbij en een veilige weg’

Het is een dooie boel in Mariaheide, nu het café, dorpshuis en sportpark - zo’n beetje de enige voorzieningen - dicht zijn. Toch gaat beheerder Piet van ’t Westeinde dagelijks naar D’n Brak. ,,Even kijken of alles in orde is. En als het nodig is, poets ik er even goed doorheen.”