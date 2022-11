‘Ondanks dat er veel mensen van buiten het dorp hier komen wonen, blijft Zeeland wel Zeeland’

Dorp vanZEELAND - Harrie Pluk is een geboren en getogen Zeelander, al 73 jaar lang. Al 63 jaar is hij actief bij RKSV Festilent, eerst als speler, tegenwoordig draait hij als vrijwilliger nog af en toe een bardienst mee. In zijn vrije tijd houdt hij van wandelen, fietsen en sport kijken. Ook brengt hij graag tijd door met z’n kleinkinderen.

Spotlight

,,Ik wil niemand in het bijzonder in de spotlight zetten, want eigenlijk verdienen alle vrijwilligers wel een plekje in de spotlight. Denk aan de vrijwilligers die zich inzetten voor de verschillende activiteiten in het dorp. Die verdienen een pluim en dan met name de groep die zich inzet voor de ouderen en de jeugd hier in Zeeland.”

De moeite waard

Aan de hand van vragen schetst een al dan niet bekende inwoner zijn of haar beeld van het dorp. Vandaag: Harrie Pluk uit Zeeland. ,,Wat Zeeland de moeite waard maakt is dat het een gezellig dorp is waar alles goed is geregeld. Ook het dorpshuis voegt erg veel toe aan Zeeland. Dat maakt het extra jammer dat wij tegenwoordig moeten omrijden als we met de auto het dorp in willen. Wij wonen namelijk buiten het dorp en de toegangsweg naar het dorp is door de gemeente afgesloten voor auto’s. Met de fiets kunnen we er nog gewoon komen, maar als we de auto pakken moeten we omrijden.”

Typisch

,,Iets wat typisch Zeeland is vind ik de Stichting Jeugdbelangen. Hoe zij met de jeugd optrekken en verschillende activiteiten organiseert is echt bijzonder. Ook doordat ze de jeugd zelf overal bij betrekken.”

De Toekomst

,,De toekomst van Zeeland zie ik vrij positief in. Er zijn initiatieven genoeg om er iets moois van te maken. Wel hoop ik dat ze in de toekomst de grote dieren bij de Maashorst weg doen want die overheersen te veel. Nu zorgen ze ervoor dat er weinig bezoekers komen en een natuurgebied is er voor mens en dier. Dat is iets wat in de toekomst anders moet, want het kleine grut zie je niet meer door die grote beesten.”

Verbeterpuntje

,,Een verbeterpuntje is de communicatie tussen het bestuur van de gemeente Maashorst met de mensen hier in Zeeland. Mensen moeten meer betrokken worden bij beslissingen, eerst praten dan beslissen Nu is dat omgekeerd eerst maken ze een besluit en pas daarna gaan ze praten. Bij de afsluiting van de Bergmaas kwam er een vergadering en konden mensen inspreken, maar de beslissing was al genomen. Datzelfde geldt voor natuurgebied de Maashorst.”

Bijzonder

,,Wat Zeeland bijzonder maakt is dat ondanks het feit dat er steeds meer mensen van buiten het dorp hier komen wonen, Zeeland wel Zeeland blijft. En Zeelanders ook Zeelanders blijven. Een rustige open groep mensen die klaar staat voor elkaar en open is voor een praatje.”