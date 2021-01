Ondanks ontkenning provincie: mankement aan Randweg Boekel

Udense verdachte kinderpor­no­be­zit loopt tijdens proeftijd wéér tegen de lamp

14 januari DEN BOSCH/UDEN De 33-jarige Rob M., verdacht van het bezit van kinderporno in zijn woonplaats Uden, moet zijn proces in de gevangenis afwachten. Dat besloot de rechtbank in Den Bosch. De Udenaar liep voor zijn arrestatie nog in een proeftijd en kreeg in die tijd ‘hulp en ondersteuning’. ,,En het is toch weer misgegaan”, aldus de rechtbank.