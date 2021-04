Ondanks verzet is de bouw van flexwoningen in Erp weer een stap dichterbij

Kinderpor­no­kij­ker (34) uit Uden gaf zichzelf aan bij de politie, OM eist 7 maanden cel en tbs

2 april DEN BOSCH/UDEN - Zedendelinquent R. M. uit Uden (34) trok vorig jaar zelf aan de bel en vertelde agenten over de kinderporno die hij op een geheime laptop had gedownload. Hij wist zelf ook dat hij daardoor waarschijnlijk in een tbs-kliniek zal belanden. ,,Het zal een zware weg worden”, vertelde hij de rechtbank in Den Bosch gisteren. ,,Maar ik wil mezelf weer in de spiegel aankijken.”