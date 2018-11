Onderdak voor Pieten in Veghel

,,Sinterklaas en zijn Pieten worden wel groots in Veghel onthaald, maar ze vertrekken met de stille trom. Dat is eigenlijk jammer. Daarom gaan we de laatste Pieten op 6 december om 18.00 uur nog even uitzwaaien", zegt Dré den Ouden, organisator van het Centraal Pieten Buro en het Pietenhuis (foto) aan de Markt. De Pieten hebben daar tot die tijd onderdak. Het Pietenhuis is ondertussen al enorm populair. Den Ouden: ,,,We waren het huis aan het plaatsen en de eerste kinderen stonden er al." Bij de uittocht kunnen kinderen er samen met Pieten op de foto.