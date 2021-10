Ondergrondse hennepkwekerij gevonden in Uden

Uden blijft coronas­teun geven aan geplaagde culturele sector, Markant heeft (nog) geen geld nodig

20 oktober UDEN - Clubs en culturele instellingen die als gevolg van corona financiële problemen hebben, kunnen voor steun blijven aankloppen bij de gemeente Uden. De pot geld van bijna 7 ton die de gemeente daarvoor uit Den Haag ontving is nog lang niet leeg. Tot dusver is over de eerste helft van dit jaar 314.000 euro uitgekeerd.