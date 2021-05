‘Onderhoud oorlogsgraven is onze morele plicht’

Analyse Boekel, de familie Coppens en het vertrouwen: ‘Deze keer gaat alles anders worden’

1 mei BOEKEL - ,,De familie Coppens verdient vertrouwen”, zei de Boekelse wethouder Martijn Buijsse deze week in de raadscommissie Wonen en Werken. Bij de raadsleden overheerst het wantrouwen over een nieuw plan van varkensfamilie Coppens, door de gemeente al aangeduid als ‘het goede plan Coppens'. Het zoveelste in de loop der jaren.