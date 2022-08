Ondernemer en hulpverlener Klaas van Gelder uit Uden overleden

Van Gelder was oprichter en directeur van de bedrijven Event Medical Service (EMS), Emergency Medical School en BTB Fire & Medical Support, allemaal bedrijven die vallen onder de Dutch Safety Group. Zijn hulpverleners -van EHBO’ers tot artsen en ambulancechauffeurs -, de voertuigen en veiligheidsproducten zijn jaarlijks op meer dan 1.500 evenementen te vinden, soms wel bij vijftien of meer evenementen in één weekeinde. Afgelopen weekeinde bijvoorbeeld nog bij de Vuelta en Decibel.

Van Gelder, ook lid van de brandweerpost Uden, was daar als directeur vaak zelf ook bij aanwezig: hij was hulpverlener in hart en nieren en reed nog graag op de ambulance. Over de aard van het ongeval en zijn overlijden wil de familie op dit moment geen mededelingen doen. Het bedrijf heeft een gedenkhoek ingericht en er is een online condoleanceregister geopend. Komende dinsdag is er een afscheidsceremonie.