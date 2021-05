Ondernemer Odiliapeel verlost inwoners Wanroij van stank met overname Cleanergy

Vier jaar duurde het, maar nu heeft Chris Wouters dan eindelijk Cleanergy over kunnen nemen. Hij legde zijn plan uit aan de gemeente: een verbrandingsinstallatie voor afvalhout. ,,Sloophout dat al tig jaar gebruikt is en anders naar de stort zou gaan. Geen groen hout. Want het gebruik daarvan in biomassacentrales staat nu onder druk.”

Wouters’ plan past bij de eisen die de gemeente stelt voor het afgeven van een vergunning. Wethouder Wouter Bollen: ,,We willen dat het industrieterrein verduurzaamt, dit kan daaraan bijdragen.”

Ruime ervaring

Het was mooi dat Cleanergy voor duurzame energie zorgde, maar de mestverwerker was ook jarenlang veroorzaker van stank- en geluidsoverlast. Bollen is blij dat er een oplossing is gevonden.

Wouters heeft al ruim ervaring met het verwerken van afvalhout met zijn huidige bedrijf dat naast Cleanergy zit. ,,We brengen het verwerkte hout nu naar verschillende verbrandingsinstallaties in het hele land. Straks kan een derde daarvan naar onze eigen stokerij.”

De bedoeling is om het industrieterrein in Wanroij te voorzien van de energie die bij de verbranding wordt opgewekt. ,,Die zal goedkoper zijn dan aardgas.” Bollen: ,,Het zou mooi zijn als Molenveld qua energie zelfvoorzienend wordt. We zullen er ook infra voor aanleggen. Misschien dat zelfs de onderkant van Wanroij van energie kan worden voorzien.”

De hamvraag: andere stank?

Voor 1 juni moet Cleanergy de oude mestvergistingsinstallatie slopen. Wouters denkt dat de mestopslag silo’s worden weggehaald, maar dat de gebouwen voor hem blijven staan. ,,Die worden opgeknapt.” De verbrandingsinstallatie moet dan op 28 december 2022 operationeel zijn. Dat is met de gemeente afgesproken.

Geert Verstegen van Milieuorganisatie Land van Cuijk én het Brabants Burgerplatform volgde de ontwikkelingen bij Cleanergy op de voet. Hij wist van het overnameplan, maar weet nog niet of hij de uitbreiding van Wouters toejuicht. Daarvoor heeft hij nog te veel vragen: ,,Wat komt er dan precies voor een installatie? En van welke categorie is die?”

Een kantoor is categorie 1, legt Verstegen uit, een laag milieurisico voor de omgeving. Een kerncentrale behoort tot de hoogste categorie, 6. ,,De grootste viezeriken.” En natuurlijk de hamvraag: krijgen de bewoners nu te maken met nieuwe, andere, stankoverlast of niet? Wouters: ,,Er komt rookgasreiniging in de installatie. Die is net zo belangrijk als de kachel zelf.”

Verstegen zou het niet kunnen zeggen. ,,Ik wil eerst meer weten.”