Ondernemers laten vrijdag de hemel in Erp oplichten

Lichtpuntje

Rond 21:15 uur wordt er een lichtshow uitgevoerd op het nummer ‘17 Miljoen Mensen’, van Davina Michelle en Snelle. Van de Leijgraaf: ,,Na het nummer ‘17 Miljoen Mensen’ schijnen we de verlichting in de lucht. Dit doen we voor alle helden in de Erpse gemeenschap, maar ook voor de mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Nadat Erp zo hard is getroffen is dit misschien wel even een lichtpuntje voor sommige mensen in deze tijd.”