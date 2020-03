Ondernemers Meierijstad helpen elkaar via eigen marktplaats

Op een normale dag in maart zouden de medewerkers van Carpet Making ergens in het land druk zijn met het opmeten, maken en leggen van custom made vloerkleden in hotels, musea, banken en kantoren. Maar het is geen normale dag in maart. Het corona-virus heeft het werk in het Schijndelse bedrijf nagenoeg stilgelegd. En dus biedt eigenaar Pedro van de Ven tijdelijk 10 tot 15 medewerkers aan, plus een bus met een meubelbak. Hij bedrijf heeft naaimachines, zou ook wel iets willen betekenen bij het maken van mondkapjes. 'Tevens zouden we een deel van ons bedrijfspand open willen stellen voor opslag van goederen', schrijft hij op pom.nl/samenwerking.