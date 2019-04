Ondernemers uitgeruzied in centrum Uden: ‘In anderhalf uur meer zaken gedaan dan laatste anderhalf jaar’

Per 1 april is de promotie van het Udense winkelcentrum in handen van Uden Centrum Ondernemers (UCO). Die nieuwe vereniging heeft het stokje overgenomen van Stichting Uden Promotie (SUP) waar de gemeente vorig jaar afscheid van nam na jaren ruzie en gebakkelei. UCO-voorzitter Dirk Broekhaus en wethouder Gijs van Heeswijk geven desgevraagd hun visie op hoe het nu verder moet met winkelcentrum in Uden. Eén ding is zeker: de heren kunnen het samen uitstekend vinden. Of zoals de wethouder aan het einde van het gesprek zegt: ,,Ik heb in anderhalf uur met de UCO meer zaken gedaan dan met de SUP in anderhalf jaar.”