Boze zwemmers uit Schijndel boeken succesje

SCHIJNDEL - Fanatieke zwemmers uit Schijndel voelden zich genept door nieuwe tarieven in zwembad De Molen Hey, die hen honderden euro’s per jaar extra zouden kosten. Nu komt de gemeente hen tegemoet. „Hier kunnen we goed mee leven”, reageert Gerard Broeren.

19 maart