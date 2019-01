Onderwijsproject Fioretti College Veghel maakt kans op landelijke prijs: ‘Dit is veel leuker dan gewoon naar school gaan’

Nee, zeker niet. Ze zijn er echt niet alleen om te schilderen en te tekenen. Ze komen ook nadrukkelijk om te praten. Over vriendinnen, school, muziek, vriendjes, familie, sociale media. Over alles wat ze maar bezighoudt. ,,Je kunt hier lekker jezelf zijn. Hier snappen ze mij", zegt Chenna Jansen (13). Zij is een van de leerlingen van het Veghelse Fioretti College die meedoet aan ‘Transparant’, een project van haar school in samenwerking met schildersatelier De Schets aan de Noordkade. Dit project is de Brabantse nominatie voor de Nationale Onderwijsprijs: op 27 maart wordt in Leiden bekend wie hem wint. De prijs is voor het eerst uitgereikt in 1993 en bedoeld om bijzondere projecten in het onderwijs in de schijnwerpers te zetten.