Onderzoek: ‘Aanpak Bernhoven werkt en leidt tot doelmatigere zorg’

Boekel houdt door stank en vliegen geteister­de buurt De Elzen langer ‘op slot’

10:03 BOEKEL - De gemeente Boekel gaat nóg strengere maatregelen nemen om uitbreiding van varkensbedrijven in het buurtschap De Elzen te voorkomen. Hoewel de buurtbewoners daar blij mee zijn, is er volgens hen in de buurt nog niks veranderd. Dat schrijven zij in een nieuwsbrief die volgende week wordt verspreid.