Onderzoek Meierijstad: ‘Overlast en onveiligheid minder dan bij andere grote gemeenten’

Voelt u zich wel eens onveilig en ervaart u overlast in de buurt? Met dat soort vragen steken de Nationale Politie en het Ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) elke twee jaar de ‘veiligheidsthermometer’ in de billen van de Nederlandse samenleving. Een onderzoek dat zich vooral richt op de 52 grotere gemeenten (70.000 inwoners of meer) in Nederland waar in deze regio Meierijstad en Oss bij horen.