Onderzoek naar effect Aldi supermarkt in Reek start dit najaar

REEK - Dit najaar start een onderzoek naar de effecten van de Aldi supermarkt in Reek op de middenstand in omliggende kernen. Het onderzoek is nodig om over een paar jaar te bepalen of de tijdelijke winkel op bedrijventerrein Reek-Zuid mag blijven of niet.

De gemeente Maashorst heeft 30.000 euro beschikbaar gesteld voor het onderzoek in Reek. Dat wordt uitgevoerd door het daarin gespecialiseerde bureau Ginder dat eerder dit jaar ook al werd ingeschakeld voor een supermarktonderzoek in het kader van de omstreden Aldi aan de Bitswijk in Uden.

Zeeland en Schaijk tegen

Ook de Aldi in Reek is behoorlijk omstreden, vandaar het onderzoek. Aanvankelijk weigerde de toenmalige gemeente Landerd de komst van een Aldi naar Reek. Ook supermarkten in Zeeland in Schaijk zagen de komst van een discounter in de buurt niet zitten.

Bewoners uit Reek sprongen daarop massaal in de bres voor de supermarkt waarop de gemeente overstag ging. De supermarkt mag er tijdelijk komen, na vijf jaar wordt gekeken of er dan een permanente winkel aan de rand van Reek gebouwd mag worden.

Feest in Reek

In oktober 2021 ging de supermarkt in Reek met veel feestgedruis en muziek open. Tot grote vreugde van het dorp dat voor de dagelijkse boodschappen eindelijk weer in het eigen dorp terecht kan. Wat het effect is op de rest van de middenstand in Reek en omstreken, wordt nu onderzocht.

Daarvoor gaat bureau Ginder dit najaar enquêtes houden onder inwoners, praten met ondernemers in Schaijk, Zeeland en Grave en allerlei data analyseren. De resultaten worden pas begin 2024 verwacht en aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd. Ook Aldi gaat zelf onderzoeken of de winkel in Reek een blijvertje is of niet. In 2026 loopt de termijn voor de tijdelijke Aldi supermarkt af.