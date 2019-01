Onderzoek naar integriteit van ambtenaar Uden

‘Bij euthanasie moet je al je kwalitei­ten als arts én als mens inzetten’

7:45 VEGHEL - Zijn vader was dierenarts, maar hij koos er op 18-jarige leeftijd heel bewust voor om huisarts te worden. Want ja, hij heeft toch echt meer met mensen dan met dieren. Vorige week nam huisarts Jan den Biggelaar uit Veghel afscheid, na bijna 39 jaar. Zijn patiënten, onder wie de 49 zusters die nog in het klooster wonen, gaan hem vreselijk missen. Zijn rust en geduld, zijn betrokkenheid.