Onderzoek naar snelfietsroute langs Duits Lijntje tussen Uden en Mill

Kleine meerder­heid denkt positief over grote grazers in Maashorst

9 november ZEELAND/SCHAIJK - Er zijn meer voor- dan tegenstanders van de grote grazers in de Maashorst. In Zeeland, Schaijk en Volkel denken de meeste mensen echter negatief over de dieren. Deze uitkomsten biedt het dit jaar gehouden belevingsonderzoek.