Onderzoek Rembrandtlaan weer terug bij af

Crisis in Meierij­stad: Team valt uit elkaar en wethouder Witlox weg

12 maart VEGHEL - In het gemeentebestuur van Meierijstad is een flinke crisis ontstaan. Team Meierijstad, met elf zetels de grootste coalitiepartij, is in twee kampen uiteen gevallen. En wethouder Eus Witlox van die partij stapt op.