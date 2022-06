Onderzoek studenten Wageningen: ‘Laat kleine kernen Meierijstad doorgroeien naar 2500 inwoners, dan keren voorzieningen terug’

Kant en klare oplossingen om Meierijstad en in het bijzonder de kleine kernen aan een gezonde toekomst te helpen? Nee, dat niet. Maar Wageningse studenten van Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning strooien vrijdagochtend in Zijtaart wel met een keur aan plannen om ergens in de buurt te komen. Soms vaag, soms concreet.

In het dorpshuis presenteren eerstejaars groepjes de conclusies van hun onderzoek. Daarvoor waren ze twee weken in Meierijstad aan het vorsen en praten, met als uitvalsbasis camping Winery & Herbs in Schijndel. Op uitnodiging van de dorpsraad Zijtaart en de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant.

Quote Zorg voor meer ruimte voor de rivier en waterbe­sten­dig­heid in natte en droge periodes Tijn Kromwijk en Catelijne Jongerius, Studenten Universiteit Wageningen

De leefbaarheid van kleine plaatsen staat onder druk, op allerlei fronten. Wat te doen? Nou, er zouden bijvoorbeeld onder andere meer groene zones moeten komen tussen die kernen en oprukkende grote industrieterreinen, schetsen de studenten Tijn Kromwijk en Catelijne Jongerius, die zich in hun onderzoek verder vooral focussen op de rivier de Aa als 'blauwe draad’ door de gemeente . ,,Herstel beekdalen, hermeander de Aa. Zorg voor meer ruimte voor de rivier en waterbestendigheid in natte en droge periodes.” Ze blijken hun voorstellen afgestemd te hebben met het waterschap, wel zo handig. ,,Hun ideeën sluiten mooi aan op onze plannen”, bevestigt een toehoorder van het waterschap in de zaal.

Tekst gaat verder onder de foto‘s: een kenniscampus in Veghel?

Volledig scherm Studenten van Wageningen University, met rechts docent Wim Bosschaart. Catelijne Jongerius (tweede van links) en Tijn Kromwijk (rechts van haar) verzorgden de laatste presentatie. © Tom Vos/BD

‘Zet Kenniscampus in Veghel op’

Andere studenten opperen om in Veghel een kenniscampus op te zetten, een satelliet van de campus van de TU Eindhoven. ,,Focus minder op grote distributiecentra, maar meer op kennis. Dat levert veel meer banen op en er zijn minder verkeersbewegingen.” Daar kunnen ook kleine kernen van profiteren, met extra bevolkingsaanwas. En ze kunnen dan groeien naar 2500 inwoners, zodat verloren gegane voorzieningen terug kunnen keren. ,,Maar hoe kom je aan al dat personeel, want je gaat de concurrentie aan met Eindhoven”, wil een toehoorder weten. ,,Veghel moet mét Eindhoven werken, niet tegen”, riposteert een van de studenten.

Quote Is Meierij­stad wel zo bijzonder, bijvoor­beeld voor mensen uit Amsterdam, zoveel beziens­waar­digs is hier eigenlijk niet Toehoorder

‘Meierijstad moet een groene oase worden’

Een ander groepje studenten oppert om van Meierijstad - en dat met name de kleine kernen - een groene oase te maken, die aantrekkelijk is voor recreanten. Van de Aa-broeken is bijvoorbeeld meer te maken dan wat het nu is, met speeltuinen, dierweides en volkstuinen. ,,Maar is Meierijstad wel zo bijzonder, bijvoorbeeld voor mensen uit Amsterdam, zoveel bezienswaardigs is hier eigenlijk niet”, wil een toehoorder weten. Dat is niet de insteek, aldus de studenten. ,,Laat Meierijstad zich richten op recreanten uit de regio.” Boerenbedrijven zouden daarbij geclusterd moeten worden, stellen ze voor. Een kritische vraag vanuit het publiek: ,,Hebben jullie hierover met agrariërs gesproken?” De student glimlacht: ,,Nee, we hebben voor lief genomen dat ze dat gaan accepteren.”

Quote Hier kunnen wij zeker verder mee komen. Mijn dank gaat uit naar jullie allemaal Helmut Henst, Voorzitter dorpsraad Zijtaart

‘MKB-bedrijven naar het buitengebied’

Een ander groepje bepleit op zijn beurt onder meer het hergebruik van leegkomende boerderijen in het buitengebied voor andere, kleinschalige invullingen zoals hoveniersbedrijven. Ook zouden MKB-bedrijven op het industrieterreinen misschien beter naar het buitengebied kunnen verhuizen, om meer ruimte te maken voor grote bedrijven die willen uitbreiden.

Lees verder onder de foto: Combi van wonen en werken op platteland

Volledig scherm Studenten presenteren hun conclusies in Zijtaart. © Tom Vos/BD

Ook opperen ze op basis van gesprekken met inwoners van Meierijstad op het platteland meer combi's te maken van werken en wonen. ,,Bijvoorbeeld community's waarbij mensen een gemeenschappelijke ontvangstruimte hebben om verjaardagen te vieren. Of samen een tuin. En ieder heeft dan een bepaalde onderhoudstaak.”

Dorpsraadvoorzitter Helmut Henst van Zijtaart hoorde 'goede dingen voorbij komen’, spreekt hij na afloop. ,,Hier kunnen wij zeker verder mee komen. Mijn dank gaat uit naar jullie allemaal.” Ook wethouder Johan van Gerwen (CDA) vond de presentaties ‘inspirerend’. ,,Een mooie basis voor onze toekomstvisie. We laten ons niet begrenzen door bestaand beleid.”

Volledig scherm Een van de vier presentaties in het dorpshuis in ZIjtaart. © Tom Vos/BD

Volledig scherm Conclusie van een van de toekomstperspectieven voor de gemeente Meierijstad. © Tom Vos/BD