Ongeluk op A50 bij Veghel richting Eindhoven, linkerrijstrook dicht

Udens shorttrack­ta­lent droomt in Dordrecht verder van nationale top

9 januari UDEN/DORDRECHT - Ze is zelf nog te jong om zelf mee te doen. Toch was Bibi Arts afgelopen weekend aanwezig bij het NK shorttrack in Leeuwarden. Vanaf de tribune moedigde de 15-jarige Udense haar teamgenoten aan en probeerde ze te leren van onder anderen olympisch kampioene Suzanne Schulting. ,,Ik kijk bijvoorbeeld hoe ze haar warming-up doet en wat schaatsers doen als zij voorbij worden gereden."