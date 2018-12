Ongeluk op A50 richting Eindhoven, afrit bij Eerde weer open

RECENSIE ‘Uden in Noot’ eert gewiekst de eigen musicaltra­di­tie

9 december UDEN - In ‘Uden in Noot’, de nieuwe Udense musical, staat het Europese songfestival van 2020 centraal. Er zijn slechts tien deelnemers, want de gemeenschap is uiteen gevallen. Maar dat dondert niet: Uden is het centrum van glamour en verbroedering. Muziek speelt de hoofdrol en daaromheen gebeurt van alles. Dat levert een vermakelijke en verzorgde productie op.