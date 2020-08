Onoplettend rijgedrag leidde tot ongeval op rotonde in Volkel

Geen Oranjesuc­ces­sen? Dan maar picknick­man­den maken

5 augustus VEGHEL - Het zou een topjaar worden voor Annette Olde Bijvank. Met grote sportevenementen en het songfestival voor de boeg was de Veghelse onderneemster al druk in de weer met oranje artikelen. Toen corona roet in het eten gooide, liet Olde Bijvank zich niet uit het veld slaan en bedacht iets nieuws.