Onrust door geur brengt bewoners en brandweer op de been in Bloemenwijk Veghel

Diamanten bruidspaar Kermis in Mariaheide maakte de liefde compleet

15:19 VOLKEL - Ze kennen elkaar van de kermis. Herman Hutjens was als dienstplichtig militair gelegerd op Vliegbasis Volkel en kruiste het pad van Mia Hermes op de kermis in Uden. Daar sloeg de eerste vonk al over, maar de liefde was pas echt compleet na de kermis in Mariaheide.