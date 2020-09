Onrust over tennis in Loosbroek slaat over op politiek Bernheze

Vorig jaar dreigde de poging om te gaan tennissen in Loosbroek te mislukken vanwege te hoog oplopende kosten. Volgens de gemeente kon het niet voor het beschikbare budget van 580.000 euro. Een aantal inwoners dacht daar anders over. Daarop besloot de gemeenteraad unaniem om ‘Loosbroek’ de kans te geven om zelf een plan te ontwikkelen.

,,Dat was achteraf gezien misschien een te grote opgave om aan anderen te geven’’, zei Luuk Verstegen (D66) dinsdagavond. Want SIL slaagde er weliswaar in om een qua geld kloppend plan te maken. Maar dit plan heeft grote onrust veroorzaakt in het dorp. Met dat gevaar had de gemeente de lokale club niet mogen opzadelen, bedoelde Verstegen.