Ons kent ons op festival Alle Remmen Los in Loosbroek: ‘Iedereen lacht en is vrolijk’

In twee tenten met ieder twee podia en een groot binnenterrein. Daar speelt het gemoedelijke Alle Remmen Los Festival zich af. ,,De sfeer, dat is wat dit festival zo bijzonder maakt. Iedereen lacht en is vrolijk”, vertelt Johan van de Swaluw uit het Zeeuwse Grijpskerke. Met zijn band Surrender beet hij vanavond in de tent Vetja! het spits af. ,,We spelen dialectrock in het Zeeuws. Iedereen brulde mee.”