Ons Kloosterpad uitgebreid met ommetje in Uden

In 2021 werd Ons Kloosterpad samengesteld, een wandelroute van 330 kilometer met vijftien etappes waarop wandelend kennis wordt gemaakt met het leven en werk van de Brabantse kloosterlingen, toen en nu. Rondom de kloosters zijn ook ommetjes te bewandelen. Zondagmorgen werd het ommetje in Uden geopend.

Terwijl er nog nagenoten wordt van het ontbijt vertelt Paul Rüpp, waarnemend burgmeester van gemeente Maashorst, over een stukje geschiedenis van Uden. Hoe vluchtelingen, waaronder kloosterlingen, er hun weg vonden in een gemeenschap waar iedereen bij hoort. Hij weet te boeien en pas als er mensen bedankt gaan worden, pakt hij er een blaadje bij. Daar staat ook Marloes van der Heij op, die vanuit de Provincie Noord-Brabant een van de initiatiefnemers is van Ons Kloosterpad.

Zij opent samen met de burgemeester ‘Rondwandeling Uden’, door de Brabantse vlag die over het informatiebord hangt, eraf te trekken. Dit bord is de startplek van de route en staat voor het museum. Daarna beginnen de meesten direct aan hun wandeling.

De Udense Genoveef Lukassen is een van hen. ,,Mijn belangstelling voor het ommetje werd aangewakkerd, doordat het bij museum Krona werd gepresenteerd. Ik ben geïnteresseerd in de kloosterpadroutes, het gaat leuk worden.” Marga en Frans van Casteren uit Schaijk zochten een alternatief voor de Walk of Wisdom rondom Nijmegen waarmee ze klaar waren. ,,Deze route heeft zeker raakvlakken. Tijdens het wandelen ontdek je hoe mooi Nederland is, van natuur tot allerlei kapellen die je tegen komt.”

Het ommetje in Uden is bijna 11 kilometer lang en komt onder meer langs de Latijnse school, het schoolgebouw uit 1886, het oorlogskerkhof, de Pauluskerk en een gedeelte van de wandeling loopt over het Duits lijntje.

