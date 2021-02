ONS welzijn vindt ingrijpen noodzakelijk: ‘We steken onze kop niet in het zand’ 

ONS welzijn levert in deze regio (Oss, Uden, Meierijstad, Bernheze, Landerd en Boekel) zorg op diverse vlakken, bijvoorbeeld ouderenwerk, jeugdwerk, ondersteuning van gezinnen en mantelzorgers en sociaal-juridische hulpverlening. De welzijnsorganisatie lijdt al sinds de start in 2016 verlies. Bovendien wordt het speelveld veel moeilijker; een snel veranderde vraag, het veranderde inkoopbeleid van gemeenten en de toenemende marktwerking in de welzijnssector. ONS welzijn ziet bijvoorbeeld dat in de aangrenzende regio het steeds vaker voorkomt dat gemeenten in aanbestedingsprocedures de voorkeur geven aan commerciële partijen die veel goedkoper zijn.