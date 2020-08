Ontdekkingstocht door kruidentuin Museum Krona in Uden

Net buiten de abdijmuur trekt Faber, tussen de kleurige veldbloemen, een plant uit de grond. ,,Bolderik. Het zaad ervan is giftig voor mens en dier", verklaart de gids. Hij wijst naar de blauwe korenbloem. ,,Heeft geen medicinale werking, maar het kleurt prachtig in een salade of vla. Daar staat melde, ook wel armeluis spinazie genoemd. Het zit vol fosfor en ijzer. Wist je dat de bloem van de fuchsia ook prima te eten is?" De natuurgids plukt er eentje uit een voortuin aan de Veghelsedijk. ,,Ik maak niet altijd vrienden", lacht hij en biedt Louis de Vries het wit-paarse klokje aan. Die steekt het zonder blikken of blozen in zijn mond. ,,Het smaakt wat lichtzurig", analyseert de Udenaar. Even verderop ruikt de kruidenkenner aan het jonge blad van de lindeboom. ,,Vol vitamine C. Lekker voor op een sandwich.”



Faber tipt zijn gevolg om, voordat ze op kruidenstrooptocht gaan, een goed boek over giftige en medicinale planten te kopen. ,,Gebruik geen app op je telefoon. Op een scherm ziet een bloem er soms net even anders uit. Ook de natuur kent look-a-likes, die je kunnen foppen. Met alle gevolgen van dien."