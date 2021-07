Onthullende opnamen in Landerdse ‘Beerput van de Graspeel’ donderdag op tv

In de Graspeel klagen bewoners al jarenlang over stank- en geluidhinder van de megastallen die zich daar bevinden. Interviewster Sophie Hilbrand legt in het programma de Landerdse burgemeester Marnix Bakermans het vuur aan de schenen. Volgens de buurtbewoners was hij het die de stekker trok uit een convenant tussen de burgers, boeren, provincie en gemeente. In die overeenkomst was bepaald welke bedrijven zouden moeten verplaatsen.