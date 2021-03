Souris R. uit Veghel krijgt 18 jaar cel voor Posbank­moord

26 februari ARNHEM/RHEDEN - Souris R. is vrijdag in hoger beroep veroordeeld tot achttien jaar cel voor zijn aandeel in de Posbankmoord in januari 2003. Het OM had bij het gerechtshof in Den Haag een celstraf van twintig jaar geëist tegen de 47-jarige verdachte uit Veghel. Hij was niet bij de uitspraak aanwezig.