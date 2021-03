‘Ontsnappingsroute’ minder parkeerplekken bij Silotel geschrapt door Raad van State

Provincie staakt strijd voor snelle groei mestfa­briek Nistelrode

26 maart DEN BOSCH/NISTELRODE - De provincie gaat niet in beroep tegen de recente rechterlijke uitspraak over de mestfabriek in Nistelrode. Dit heeft gedeputeerde Elies Lemkes (CDA) vrijdag gezegd. Hiermee geeft Brabant de poging op om de mestverwerker via een relatief korte procedure aan een ruimere vergunning te helpen.