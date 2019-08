Ontsnapte bambi's vangen lukt niet, schieten wel

Welstands­com­mis­sie Meierij­stad heeft vragen bij plan appartemen­ten in Veghel

2 augustus VEGHEL De welstandscommissie van Meierijstad stemt nog niet in met een gewijzigd plan voor appartementen op de plek van het voormalige postkantoor aan de Markt in Veghel. De ontwikkelaar, BL Huisvesting BV uit Gemert, wil op de begane grond 4 appartementen maken in plaats van de vier oorspronkelijk geplande commerciële ruimten.