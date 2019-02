Ontuchtplegende voetbaltrainer uit Schaijk krijgt therapie in plaats van celstraf

SCHAIJK - De 22-jarige voetbaltrainer van SAW in Schaijk is in hoever beroep veroordeeld tot een verplichte intensieve behandeling in plaats van celstraf. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch dinsdagochtend besloten. De man filmde zijn pupillen stiekem in de kleedkamer en had seksueel getinte gesprekken met een 12-jarige jongen.