‘Ontzettend boze’ Boekelaar sloeg medewerker van supermarkt bij tascontrole

De Boekelaar was een vaste klant van de Coop en was altijd zeer vriendelijk tegen het personeel. De supermarktmedewerker vond dat de man desondanks vaak 'raar gedrag' vertoonde. Hij had bijvoorbeeld altijd een tas in zijn mand liggen. Het zou niet moeilijk zijn daar stiekem iets in te stoppen. De supermarktmedewerker zag de man op 27 augustus 2019 de winkel binnenlopen en besloot hem dit keer scherp in het oog te houden. Hij zag hoe de man een paar flesjes met sinaasappelsap vulde, maar niet in zijn mandje legde.